После взятия Ракки США продолжат дестабилизацию региона, считает эксперт

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. После освобождения Ракки от террористов ИГ* США продолжат дестабилизацию Сирии, Йемена, Ирана и всего Ближнего Востока, считает руководитель Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.
"У США есть стратегия поведения в Сирии и на Ближнем Востоке – это дезинтеграция режимов, дестабилизация внутренней ситуации. Американцы не согласятся с сохранением стабильности и (президента Сирии) Асада у власти. Я думаю, что оперативные цели в Сирии будут таковы: США в очередной раз поддержат сразу несколько бандитских группировок, которые прошли через их систему подготовки кадров", – сказал Подберёзкин РИА Новости.
"США будут всячески эти конфликты разогревать. У США достаточно четко просматривается эволюция, она отмечается и в действиях военных. Специальные силы США, которые должны действовать за рубежом, фактически вступают в связь с преступниками, террористами. Они сначала их создают, потом поддерживают, развивают, используют. Когда нужно, то могут с ними и бороться. Так было в Афганистане и Сирии", – заключил эксперт.
*Запрещенная в России террористическая организация