После взятия Ракки США продолжат дестабилизацию региона, считает эксперт

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. После освобождения Ракки от террористов ИГ* США продолжат дестабилизацию Сирии, Йемена, Ирана и всего Ближнего Востока, считает руководитель Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Как ранее сообщил телеканал NBC News со ссылкой на неназванных американских чиновников, администрация президента США Дональда Трампа добилась некоторых успехов в освобождении сирийского города Ракка от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*, операция может завершиться уже в октябре, однако более общая политика страны по Сирии пока не сформирована.

"У США есть стратегия поведения в Сирии и на Ближнем Востоке – это дезинтеграция режимов, дестабилизация внутренней ситуации. Американцы не согласятся с сохранением стабильности и (президента Сирии) Асада у власти. Я думаю, что оперативные цели в Сирии будут таковы: США в очередной раз поддержат сразу несколько бандитских группировок, которые прошли через их систему подготовки кадров", – сказал Подберёзкин РИА Новости.

По его словам, на большом Ближнем Востоке потенциально могут развиваться по меньшей мере 15-20 конфликтов. При этом наиболее возможным является обострение конфликта в Йемене, продолжение конфликта в Ираке, также можно ожидать конфликта в Иране или против Ирана, отметил он.

"США будут всячески эти конфликты разогревать. У США достаточно четко просматривается эволюция, она отмечается и в действиях военных. Специальные силы США, которые должны действовать за рубежом, фактически вступают в связь с преступниками, террористами. Они сначала их создают, потом поддерживают, развивают, используют. Когда нужно, то могут с ними и бороться. Так было в Афганистане и Сирии", – заключил эксперт.

*Запрещенная в России террористическая организация