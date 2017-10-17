В Госдуме назвали возможные сроки окончания операции в Сирии

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов полагает, что операция против террористов в Сирии может быть завершена до конца года, но о выводе российской группировки из САР, по его мнению, говорить пока преждевременно.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом заявил, что операция против террористов в Сирии идет к завершению.

"В одном из последних докладов министерства обороны было указано, что 92% САР очищено от разного рода террористических организаций. Осталось освободить, очистить 8%. Я думаю, это будет завершением военной операции нашей группировки в САР. Мне кажется, что до конца года мы сможем совместными усилиями с вооруженными силами САР, с нашими коллегами из Ирана и Турции с этой чумой двадцать первого века справиться", — сказал РИА Новости Красов.

По его мнению, завершить операцию против террористов можно было бы гораздо быстрее, "если западная коалиция, которую возглавляют США, выйдет, наконец, из своего летаргического сна, чем она занимается с 2011 года, и будет реально бороться с международным терроризмом и в САР, и в Ираке".

Вместе с тем, Красов отметил, что о сроках вывода российской военной группировки из Сирии говорить пока еще рано.

Депутат также подчеркнул, что астанинский переговорный процесс способствует мирному урегулированию в Сирии. "Он положил начало политическому процессу, мирной жизни в САР", — добавил парламентарий.

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