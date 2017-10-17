СМИ узнали об отсутствии у США стратегии по Сирии после освобождения Ракки

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Белом доме не имеют четкой стратегии по урегулированию ситуации в Сирии после освобождения Ракки. Об этом сообщает NBC со ссылкой на официальные источники.
По данным источников NBC, одни из наиболее консервативных членов администрации Трампа, в числе которых постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, решительно выступают за отстранение Асада от власти. Однако некоторые сотрудники американского правительства уверены, что только президент удерживает Сирию от превращения в "черную дыру, способную поглотить большую часть региона".
Ранее арабо-курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF) заявили о начале решающего штурма Ракки после проведенной эвакуации мирных жителей и сдачи боевиков.
По данным коалиции во главе с США, сейчас SDF контролируют 90 процентов территории города. Дамаск назвал действия курдско-арабского альянса незаконными. Террористы захватили Ракку в 2013 году, с тех пор она считалась неофициальной столицей "Исламского государства"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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