СМИ узнали об отсутствии у США стратегии по Сирии после освобождения Ракки

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Белом доме не имеют четкой стратегии по урегулированию ситуации в Сирии после освобождения Ракки. Об этом сообщает NBC со ссылкой на официальные источники.

Как отмечает телеканал, обсуждение плана по Сирии столкнулось с "трудностями". В частности, в политических кругах США не могут прийти к единому мнению о том, как освободить страну от боевиков, при этом не допустив установления контроля президента страны Башара Асада и иранских сил над регионом. Кроме того, в Вашингтоне нет согласия по вопросу способа передачи власти в Сирии.

По данным источников NBC, одни из наиболее консервативных членов администрации Трампа, в числе которых постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, решительно выступают за отстранение Асада от власти. Однако некоторые сотрудники американского правительства уверены, что только президент удерживает Сирию от превращения в "черную дыру, способную поглотить большую часть региона".

По данным издания, многие советники Белого дома считают, что, рассматривая ситуацию в Сирии, США слишком много внимания уделяют проблеме Ирана. Из-за этого создается впечатление, что Вашингтон недооценивает серьезность конфликта, который продолжается уже около семи лет, заключает NBC.

Ранее арабо-курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF) заявили о начале решающего штурма Ракки после проведенной эвакуации мирных жителей и сдачи боевиков.

По данным коалиции во главе с США, сейчас SDF контролируют 90 процентов территории города. Дамаск назвал действия курдско-арабского альянса незаконными. Террористы захватили Ракку в 2013 году, с тех пор она считалась неофициальной столицей "Исламского государства"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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