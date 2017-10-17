Российские военные доставили партию гумпомощи в сирийскую провинцию

ХАН-АРНАБИ (Сирия), 17 окт — РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили партию гуманитарной помощи в провинцию Эль-Кунейтра; гуманитарный конвой привез в город Хан-Арнаби две тонны продуктов.
Сирийская армия при поддержке ВКС России освободила город от боевиков несколько недель назад. Часть из них осела в зоне деэскалации "Южная" (расположена на территории провинций Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда). От нее до города всего два километра, сообщил глава местной администрации Усама Зейтун.
"Введенный режим прекращения огня постоянно нарушается, ведь кроме умеренной оппозиции в горы ушли террористы "Джебхат-ан-Нусры"* и "Исламского государства"*. Но выставленные блок-посты все же сделали нашу жизнь спокойнее", — добавил он.
Сотрудники ЦПВС регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы Сирии для оценки гуманитарной обстановки. Особое внимание уделяется недавно освобожденным от боевиков населенным пунктам, таким как Хан-Арнаби.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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