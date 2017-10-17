Российские военные доставили партию гумпомощи в сирийскую провинцию

ХАН-АРНАБИ (Сирия), 17 окт — РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили партию гуманитарной помощи в провинцию Эль-Кунейтра; гуманитарный конвой привез в город Хан-Арнаби две тонны продуктов.

Сотрудники Центра выбрали этот населенный пункт провинции, исходя из анализа гуманитарной ситуации в регионе, рассказал журналистам представитель ЦПВС контр-адмирал Александр Жучков. "В каждой провинции есть центры национального примирения и представители администрации, с которыми мы работаем. Предварительно было определено, что это наиболее нуждающийся пункт: он не так давно был освобожден", — уточнил он.

Сирийская армия при поддержке ВКС России освободила город от боевиков несколько недель назад. Часть из них осела в зоне деэскалации "Южная" (расположена на территории провинций Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда). От нее до города всего два километра, сообщил глава местной администрации Усама Зейтун.

"Введенный режим прекращения огня постоянно нарушается, ведь кроме умеренной оппозиции в горы ушли террористы "Джебхат-ан-Нусры"* и "Исламского государства"*. Но выставленные блок-посты все же сделали нашу жизнь спокойнее", — добавил он.

Представители ЦПВС также развернули в городе мобильный медицинский пункт, в который обратилось более сотни жителей. "По большей части, это хронические сердечно-сосудистые заболевания, расстройства желудка, кишечника. Заболевания воспалительные разного характера, поэтому в условиях медпункта мы можем оказать консультативную помощь, дать совет, снять какие-то острые состояния — медикаменты есть для этого", — рассказал врач медицинского отделения Центра Роман Рассадников.

Сотрудники ЦПВС регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы Сирии для оценки гуманитарной обстановки. Особое внимание уделяется недавно освобожденным от боевиков населенным пунктам, таким как Хан-Арнаби.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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