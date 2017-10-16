Сирийская оппозиция в Эр-Рияде хочет расширить делегацию на переговорах

КАИР, 16 окт — РИА Новости. Оппозиционный сирийский Высший комитет по переговорам (ВКП), базирующийся в Эр-Рияде, готов расширить представительство сил оппозиции на переговорах по урегулированию в Сирии, говорится в заявлении организации.

"ВКП обсудил готовность к формированию новой делегации для участия в предстоящих переговорах, учитывая планы по расширению состава организации для более широкого представительства сирийской оппозиции", — говорится в заявлении, принятом по итогам конференции ВКП в Эр-Рияде.

В частности, в ВКП намерены добиваться более широкого представительства для внутренней оппозиции, а также для женщин.

Ранее другой оппозиционный блок "Завтра Сирии" заявил, что ожидает от встречи группировок сирийской оппозиции в Эр-Рияде создания нового переговорного органа, который заменит нынешние — Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) и Высший комитет по переговорам.

Первый съезд трех платформ сирийской оппозиции (каирской, московской и эр-риядской) в Эр-Рияде в августе не увенчался успехом. Оппозиция не смогла создать единую делегацию перед новым раундом межсирийских переговоров в Женеве.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

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