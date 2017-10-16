Подбитые самолеты Израиля нарушили воздушное пространство, заявили в Сирии

ДАМАСК, 16 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Системы ПВО Сирии открыли огонь по самолетам израильских ВВС, нарушившим воздушное пространство САР на границе с Ливаном в районе Баальбек, говорится в заявлении командования сирийской армии.

Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что израильская авиация в понедельник утром уничтожила батарею ПВО Сирии, которая выпустила ракету по самолетам, выполнявшим разведывательное задание в воздушном пространстве Ливана.

"Самолет ВВС враждебного Израиля в 8.51 (совпадает с мск) нарушил воздушное пространство на границе с Ливаном в районе Баальбек, в связи с чем (самолеты) были атакованы нашими системами противовоздушной обороны. Один из самолетов получил прямые попадания, что вынудило их уйти", — говорится в заявлении.

В коммюнике также утверждается, что в 11.38 Израиль атаковал позиции сирийской армии несколькими ракетами, запущенными с территории Голанских высот. В результате был нанесен материальный ущерб позиции армии САР в пригороде Дамаска.