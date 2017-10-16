Действия России отвечают интересам всей Сирии заявил премьер Ливана

РИМ, 16 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Политика России как "мировой сверхдержавы" в Сирии отвечает интересам всей страны, а не одного человека, считает премьер-министр Ливана Саад Харири.

"Его (президента Сирии Асада) спасла Россия. Иран мобилизован и присутствует в Сирии, его солдаты участвуют в боях, но преуспела в этом Россия, мировая сверхдержава", — заявил он в интервью итальянской газете la Repubblica, говоря о "защите Асада" со стороны РФ.

По словам Харири, конфликт в Сирии начался с народа, который требовал реформ и демократии, и убийств населения со стороны Дамаска, после чего в Сирию вторглись боевики. По окончании конфликта, считает Харири, проблема Асада останется: он не может быть во главе людей, которых приказывал убивать. Оставить его у власти станет огромной ошибкой, подчеркнул ливанский премьер.

"Сейчас Россия рассчитывает на политическое решение, и как говорит (президент России Владимир) Путин, она действует в интересах всей Сирии, а не одного человека. Интересы России в Сирии останутся интересами России, а не Ирана" — отметил Харири, прибывший в Рим для встречи с итальянским премьером Паоло Джентилони.

"Я встречался с Путиным, он в первую очередь старается обеспечить стабильность нашего региона. А слово Путина весомо для Сирии, Ирана и региона (Ближнего Востока — ред). Решающим в данный момент является единство арабского мира", — заключил премьер-министр Ливана.