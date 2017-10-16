Сирийская армия окружает ИГ* в оставшихся кварталах Дейр-эз-Зора

ДАМАСК, 16 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска САР выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство"* из поселения Аль-Хусейния к северу от Дейр-эз-Зора, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
По данным источника, в ходе проведенной в понедельник операции были ликвидированы несколько десятков террористов, а также уничтожена бронетехника ИГ* и внедорожники с крупнокалиберными пулеметами.
Как сообщал в пятницу Генштаб ВС РФ, наступление сирийских войск в районе Дейр-эз-Зора успешно развивается. Штурмовые отряды генерала Хасана Сухела при поддержке российской авиации полностью освободили правобережье Евфрата северо-западнее и западнее города, установив контроль над территорией общей площадью 4,6 тысячи квадратных километров. При этом авиацию в сирийском Дейр-эз-Зоре стали привлекать в 1,5 раза чаще — только за минувшую неделю ВКС РФ поразили 993 цели ИГ.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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