Сирийская армия окружает ИГ* в оставшихся кварталах Дейр-эз-Зора

Бойцы сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор. Архивное фото

Бойцы сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор. Архивное фото

ДАМАСК, 16 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска САР выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство"* из поселения Аль-Хусейния к северу от Дейр-эз-Зора, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Сирийская армия продолжает наступление на восточном берегу реки Евфрат, в ходе которого восстановлен контроль над населенным пунктом Аль-Хусейния к северу от Дейр-эз-Зор. Таким образом, идет замыкание окружения вокруг оставшихся террористов в кварталах города", — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, в ходе проведенной в понедельник операции были ликвидированы несколько десятков террористов, а также уничтожена бронетехника ИГ* и внедорожники с крупнокалиберными пулеметами.

Как сообщал в пятницу Генштаб ВС РФ, наступление сирийских войск в районе Дейр-эз-Зора успешно развивается. Штурмовые отряды генерала Хасана Сухела при поддержке российской авиации полностью освободили правобережье Евфрата северо-западнее и западнее города, установив контроль над территорией общей площадью 4,6 тысячи квадратных километров. При этом авиацию в сирийском Дейр-эз-Зоре стали привлекать в 1,5 раза чаще — только за минувшую неделю ВКС РФ поразили 993 цели ИГ.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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