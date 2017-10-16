В Израиле заявил, что оповестили Россию об авиаударе по ПВО в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт – РИА Новости. Израильские военные в режиме реального времени проинформировали российских коллег об авиаударе по батарее ПВО Сирии, сообщил один из руководителей армейской пресс-службы.

Налет, уничтоживший батарею, стал ответом на обстрел с земли израильских самолетов, которые выполняли разведывательное задание в воздушном пространстве Ливана.

Инцидент произошел в преддверии визита в Израиль главы Минобороны Сергея Шойгу.

"Российский министр обороны, который приезжает, получит исчерпывающий брифинг на эту тему", — добавил представитель армии.