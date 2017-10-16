ВВС Израиля уничтожили батарею ПВО в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт — РИА Новости. ВВС Израиля уничтожили батарею ПВО Сирии в ответ на обстрел израильских самолетов, сообщила армейская пресс-служба.

"ВВС Израиля атаковали и уничтожили батарею ПВО Сирии к востоку от Дамаска. Та же батарея выпустила ракету по израильским самолетам", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в момент обстрела израильские самолеты находились в воздушном пространстве Ливана. С израильской стороны потерь нет.