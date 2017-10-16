В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 10 случаев стрельбы в провинциях: Деръа – четыре, Дамаск – три, Алеппо – три. Турецкой частью представительства зафиксировано два нарушения в провинциях Идлиб и Хамас", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел две гуманитарные акции: в университетской поликлинике Алеппо силами выездной бригады медицинского отряда (Алеппо) оказана помощь жителям провинции; в населенном пункте Африн провинции Африн организована выдача медикаментов в городской поликлинике, общим весом – 0,5 тонны. Медицинская помощь в течение суток оказана 56 жителям.

По линии ООН проведен один гуманитарный конвой в населенный пункт Кабун провинции Дамаск, доставлены продукты питания и медикаменты, общий вес груза – 42 тонны.

Уточняется, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2252.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.

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