Российские военные помогли восстановить свет и воду жителям деревни в Сирии

ДАМАСК, 16 окт — РИА Новости. Сирийцы при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР восстановили электро- и водоснабжение в деревне Аль-Мушрифа в регионе Восточный Каламун провинции Дамаск, сообщил журналистам электромонтажник Яхья Аннух.

"При поддержке российских военных восстановили 50 километров линий электропередач до деревни. Наша первоочередная задача — вернуть электричество всему населенному пункту. Начинаем со школ, больниц, потом подаем свет в жилые дома", — уточнил он.

Уходя из деревни, боевики разрушили водораспределительную станцию. Для восстановления водоснабжения службам водоканала пришлось восстанавливать участок трубопровода длиной четыре километра от единственной в районе скважины, сообщил журналистам инженер Мухаммед Азуз.

"Это место — единственное, откуда поступает вода, мы очень переживали, что террористы смогут добраться до насоса. Другого у нас нет, а они срезали, увезли или испортили все вплоть до проводов. А теперь мы уже можем выдавать 3-3,5 тысячи кубометров воды в час", — добавил он.

Российские военные координируют процесс восстановления инфраструктуры освобожденных регионов по просьбе местных властей. В частности, старейшины деревни Аль-Мушрифа обратились в ЦПВС с просьбой о содействии в разминировании, восстановлении водопровода и объектов электросетевого хозяйства.

В ходе первого этапа разминирования и восстановления инфраструктуры в деревню вернулось 5 тысяч жителей. До войны там проживало почти 20 тысяч человек. Как ожидается, разминирование в Аль-Мушрифе будет завершено через три дня.

В ближайшее время ЦПВС расширит гуманитарную деятельность в Сирии. В Тартус доставлено более 4 тысяч тонн российских стройматериалов и специальной строительной техники, которые будут отправлены в наиболее пострадавшие от действий террористов районы.

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