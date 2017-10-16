В Сирии саперы обезвредили тысячу самодельных мин в дамасской деревне

ДАМАСК, 16 окт — РИА Новости. Сирийские саперы при поддержке российских специалистов из Международного противоминного центра разминировали около 1 тысячи самодельных взрывных устройств в деревне Аль-Мушрифа в регионе Восточный Каламун провинции Дамаск, сообщил журналистам командир саперной роты Яиль Али.

"Каждый день находим по 10-15 самодельных взрывных устройств, оставленных бандитами. За период разминирования обезвредили почти тысячу мин. Они все нажимного типа и в основном поражают людей. Заминированы здания, обочины дорог, сельскохозяйственные поля", — уточнил он.

По словам Али, помощь в разминировании освобожденных от террористов районов Сирии оказывает только Россия. "Лично я сначала закончил инженерный факультет университета, а потом прошел курсы повышения квалификации, где нас учили российские специалисты", — добавил он.

Регион Восточный Каламун в провинции Дамаск на 80% освобожден от террористов, но многие населенные пункты до сих пор пусты: беженцы смогут вернуться в свои дома лишь после того, как военные проведут разминирование. В частности, в деревню Аль-Мушрифа вернулось примерно 5 тысяч жителей в рамках первого этапа разминирования и восстановления инфраструктуры. До войны там проживало почти 20 тысяч человек.

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