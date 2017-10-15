Сирийские силовики предотвратили теракт в провинции Тартус

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Сирийские силовики предотвратили теракт в городе Банияс в западной провинции Тартус, сообщает в воскресенье агентство SANA со ссылкой на источник в руководстве полиции.

"Специальные силы… раскрыли подготовку теракта смертником с поясом со взрывчаткой в жилых районах города Банияс", — сообщил источник.

По его словам, силовики усилил контроль на КПП при въезде в город, и террориста удалось выследить и затем окружить.

Как отметил источник, террорист подорвался, попав в окружение, но никто из силовиков не пострадал.

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