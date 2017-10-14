Сирийская армия завершила операцию по уничтожению боевиков ИГ* в Меядине

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Штурмовые подразделения сирийских правительственных войск завершили операцию по уничтожению боевиков ИГ* в городе Меядин; он полностью освобожден, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков отметил, что Меядин являлся крупным населенным пунктом, остававшимся под контролем ИГ* в долине реки Евфрат, и наиболее мощным укрепленным районом террористов на востоке Сирии.
"За последнюю неделю к нему были стянуты самые боеспособные резервы ИГИЛ* из Ирака. Поэтому разгром террористов в Меядине создал необходимые условия для перерастания тактического успеха сирийских войск в оперативный", — подчеркнул представитель российского военного ведомства.
По информации Конашенкова, сейчас отряды Сухела развивают наступление при поддержке российских ВКС.
*Запрещенная в России террористическая организация
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