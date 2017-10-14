Сирийская армия завершила операцию по уничтожению боевиков ИГ* в Меядине

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Штурмовые подразделения сирийских правительственных войск завершили операцию по уничтожению боевиков ИГ* в городе Меядин; он полностью освобожден, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сирийские правительственные войска завершили операцию по уничтожению боевиков ИГИЛ* в городе Меядин. Штурмовые подразделения сирийской армии под командованием генерала Хасана Сухела, сломив ожесточённое сопротивление террористов в центральных и южных кварталах, полностью освободили город", — сказал он.

Конашенков отметил, что Меядин являлся крупным населенным пунктом, остававшимся под контролем ИГ* в долине реки Евфрат, и наиболее мощным укрепленным районом террористов на востоке Сирии.

"За последнюю неделю к нему были стянуты самые боеспособные резервы ИГИЛ* из Ирака. Поэтому разгром террористов в Меядине создал необходимые условия для перерастания тактического успеха сирийских войск в оперативный", — подчеркнул представитель российского военного ведомства.

По информации Конашенкова, сейчас отряды Сухела развивают наступление при поддержке российских ВКС.

*Запрещенная в России террористическая организация

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