В Сирии три оппозиционные группировки намерены присоединиться к перемирию

Боевик из группировки Джейш аль-Ислам (Армия ислама) в пригороде Дамаска, Сирия

Боевик из группировки Джейш аль-Ислам (Армия ислама) в пригороде Дамаска, Сирия

ХМЕЙМИМ (Сирия), 14 окт — РИА Новости. Представители сирийских оппозиционных группировок "Джейш Аль-Ислам", "Акнаф Бейт Аль-Магдис" и "Джейш Аль-Абабиль", действующих к югу от Дамаска, подписали обращение о присоединении к режиму прекращения боев, сообщает в субботу Центр по примирению в Сирии.

"Представители формирований "Джейш Аль-Ислам", "Акнаф Бейт Аль-Магдис" и "Джейш Аль-Абабиль", действующих в южных пригородах города Дамаска, подписали обращение о присоединении к режиму прекращения боевых действий", — говорится в сообщении.