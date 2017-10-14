Дамаск потребовал от Турции вывести войска из провинции Идлиб

КАИР, 14 окт — РИА Новости. Дамаск потребовал от Турции немедленно вывести свои войска из сирийской провинции Идлиб, сообщило в субботу сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на источник в МИД страны.

Накануне генштаб Турции сообщил, что турецкие военные приступили к созданию в Идлибе наблюдательных пунктов в рамках достигнутых в Астане соглашений по зонам деэскалации в Сирии.

Отмечается, что еще один конвой с техникой пересек КПП в районе Рейханлы провинции Хатай в направлении сирийского района Атме.

"Сирийская Арабская Республика самым жестким образом осуждает вторжение турецких войск в провинции Идлиб, отмечая, что оно являет собой открытое посягательство на суверенитет и целостность сирийских земель и явное нарушение международного права", — сказал информированный источник в МИД.

По словам собеседника агентства, "данное турецкое вторжение не имеет ничего общего с договоренностями между странами-гарантами, достигнутое в астанинском процессе".

"Сирийская Арабская Республика требует немедленного вывода турецких войск с сирийской территории без каких-либо условий", — подытожил дипломат.

На первоначальном этапе турецкий контингент дислоцируется на границе между провинцией Идлиб и районом Африн, контролируемым силами самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

По данным военных источников агентства, в рамках договоренностей с Россией и Ираном размещение подразделений ВС Турции будет проводиться поэтапно, начиная с севера Идлиба, в южном направлении. Предполагается, что ВС Турции создадут блокпосты более чем в десяти районах Идлиба.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве. Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре.