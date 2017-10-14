Коалиция не подтвердила сообщения об освобождении Ракки от ИГ*

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Штаб возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством" в Сирии не подтвердил полное освобождение Ракки от террористов, сообщает Reuters.

Представитель коалиции Райан Диллон заявил, что за последние сутки около 100 джихадистов сложили оружие и были перемещены за пределы города, однако в ближайшие дни сражения с боевиками будут продолжаться.

"Мы ждем тяжелых боев в ближайшие дни и пока не называет точные сроки того, когда, на наш взгляд, ИГ потерпит полное поражение", — приводит его слова агентство.

Представители сирийских курдов подтвердили его слова.

"В Ракке продолжаются бои. ИГ на грани поражения. Сегодня или завтра город будет освобожден", — заявил Reuters по телефону представитель курдских Отрядов народной самообороны (YPG) Нури Махмуд.

Ранее о полной победе над боевиками в "столице ИГ" сообщал со ссылкой на свои источники канал Al Arabya.

Террористы захватили Ракку в 2013 году, с тех пор она считалась неофициальной столицей "Исламского государства". В июне коалиция с США во главе начала штурм города.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.