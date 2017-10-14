В Париже проходит акция в поддержку действий России в Сирии

ПАРИЖ, 14 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Акция в поддержку действий России в Сирии проходит в субботу днем рядом с посольством РФ в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

Организаторами митинга выступили две ассоциации — Union des patriotes syriens ("Союз сирийских патриотов") и Union les etuduants syriens ("Союз сирийских студентов").

"Собрать народ утром в субботу непросто, но акция проходит не только во Франции, но и в других странах — в Испании и Италии, например. Мы сделали это затем, чтобы поблагодарить Россию, в первую очередь, и чтобы объединиться, мы не хотим, чтобы религиозные или национальные противоречия нас разобщали", — сказал РИА Новости один из организаторов мероприятия.

Участие в акции принимают около полутора десятков человек. В то же время непосредственно у ворот посольства дежурят усиленные наряды полиции, численность правоохранителей едва ли не превышает число участников акции.

Собравшиеся развернули несколько флагов России и Сирии, а также закрепили на заборе здания напротив посольства портреты сирийского президента Башара Асада.

Ожидается, что через некоторое время участники манифестации передадут в посольство цветы в знак благодарности. Цветы будет сопровождать письмо в адрес посла РФ во Франции Александра Орлова, завершающего свою командировку.

"Национальный союз сирийских студентов во Франции приносит свою глубочайшую благодарность правительству Российской Федерации и дружественному российскому народу за их жертвы на сирийской земле, где кровь русских героев, пролитая в боях, смешалась с кровью их сирийских братьев", — говорится в письме.

Объединение студентов в письме к дипломату желает ему "успеха в дальнейшей деятельности и процветания Российского народа".

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