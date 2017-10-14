Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки девять нарушений режима прекращения огня, турецкие — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 3, Деръа – 3, Дамаск – 3", — говорится в сообщении.

Турецкой частью представительства зафиксированы три нарушения: в провинции Хама – одно, в Дамаске – два.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*.

Уточняется, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. За сутки российскими военными медиками оказана медицинская помощь одному человеку.

Добавляется, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2249. Переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра продолжены. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.

* Террористические организации, запрещенные в России.

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