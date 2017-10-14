Российские военные доставили гумпомощь в Алеппо

АЛЕППО, 14 окт — РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили партию гуманитарной помощи в деревню Тель-Аюб в провинции Алеппо.

Представители ЦПВС также развернули в деревне мобильный медицинский пункт, в который обратились более 100 жителей Тель-Аюба, рассказал врач медицинского отделения Центра Андрей Парчайкин.

"Самое сложное — языковой барьер. Если бы я напрямую общался с пациентом, время контакта сокращалось бы вдвое. С учетом местных особенностей, боевых действий и разрухи, плохого водоснабжения, питания, очень много инфекционных заболеваний и заболеваний дыхательной системы", — уточнил он.

Сотрудники ЦПВС регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы Сирии для оценки гуманитарной обстановки. Деревня Тель-Аюб на севере провинции Алеппо была признана российскими военными одним из наиболее проблемных в этом отношении населенных пунктов.

"Террористы сделали нас голодными. Они лишили нас дела всей жизни. Это футболка сделана из хлопка, собранного на этих полях. Мы всегда знали, что сможем прокормить себя и заработать, но теперь это невозможно", — рассказал местный житель Рияд Халаф.

До войны в Тель-Аюбе и других деревнях региона выращивали различные культуры, включая высококачественный длинноволокнистый хлопок. В ходе боевых действий террористы практически полностью разрушили оросительную систему, по которой вода из Евфрата поступала на поля, и на севере провинции Алеппо началась засуха. В настоящее время местные власти при содействии ЦПВС восстанавливают водоснабжение в регионе.

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