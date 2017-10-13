Меньше 8%: в Генштабе рассказали, сколько территории Сирии контролирует ИГ*

Военная техника сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор. Архивное фото

Военная техника сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор. Архивное фото

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Под контролем боевиков террористической организации "Исламское государство"* остаются менее восьми процентов территории Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

Он рассказал, что за месяц сирийская армия при поддержке российских ВКС освободила от боевиков 142 населенных пункта. Территория, захваченная ИГ*, сократилась на 5841 квадратный километр, так что теперь под контролем террористов остается 14,8 тысячи квадратных километров.

При этом в конце сентября ИГ* предприняло попытку масштабного контрнаступления вглубь Сирии. В нем участвовали порядка трех тысяч боевиков, в том числе отряды из Ирака, где в провинциях Анбар и Найнава сейчас проводит операцию коалиция во главе с США. Около тысячи террористов перешли сирийскую границу с танками, ракетными системами залпового огня и артиллерией.

Еще 450 боевиков атаковали позиции правительственных войск из зоны в районе Эт-Танфа, которую также контролируют США.

"В результате решительных действий правительственных войск при поддержке ВКС России террористам не удалось добиться своих целей, контрнаступление ИГИЛ было сорвано, а основные силы бандформирований уничтожены", — заявил Рудской.

Он добавил, что некоторым группам боевиков все же удалось заблокировать трассу Эс-Сухне — Дейр эз-Зор и выйти к Эль-Карьятейну, но всех их ликвидировали.

Генерал-полковник также рассказал, что в центральной части Сирии правительственная армия полностью ликвидировала отряды ИГ*, окруженные в районе Акербата. За прошедший месяц сирийские войска выбили террористов из 57 населенных пунктов, взяв под контроль 236 квадратных километров территории.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре

Сирийские войска также успешно развивают наступление в районе Дейр-эз-Зора. К западу и северо-западу от города отряды генерала Хасана Сухела при поддержке российской авиации полностью освободили правый берег Евфрата и установили контроль над территорией в 4,6 тысячи квадратных километров.

За последние десять дней отряды Сухела продвинулись на 37 километров к юго-востоку от Дейр-эз-Зора, очистили от боевиков 813 квадратных километров и вошли в Меядин — крупнейший оплот ИГ* в провинции, куда боевики стягивали свои наиболее боеспособные силы.

Сейчас город полностью блокирован, завершается освобождение центральных кварталов, сообщил Рудской.

Плацдарм на восточном берегу Евфрата расширяется, а правительственные силы развивают наступление в северном и южном направлениях. Сирийские саперы при помощи российских инженеров навели три понтонные и одну мостовую переправу через реку.

Поддержку сирийской армии обеспечивала российская авиация, интенсивность применения которой увеличилась в полтора раза. Только в районе Дейр-эз-Зора ВКС за неделю выполнили 383 боевых вылета, поразив 993 цели террористов.

По наиболее важным объектам боевиков российские военные наносили массированные удары с применением крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95 и "Калибр" с подводных лодок. За последний месяц таких ударов было три, они уничтожили 37 целей: склады вооружения и боеприпасов, места скопления террористов и техники, узлы связи и пункты управления.

Против "Джебхат-ан-Нусры"*

Кроме того, сирийская армия и ВКС причинили значительный урон террористам "Джебхат ан-Нусры", которые 19 сентября пытались организовать наступление севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэсклации "Идлиб".

"Наступление было остановлено, террористы отброшены в исходное положение, им нанесен существенный ущерб в живой силе и технике. Всего уничтожено 2,4 тысячи боевиков, 27 танков, 21 ракетных систем залпового огня, 14 БМП, 160 пикапов, 25 минометов", — сказал Рудской.

Особое внимание уделялось уничтожению главарей бандформирований: с начала октября ликвидированы 31 из них, добавил представитель Генштаба. В частности, 3 октября был тяжело ранен лидер "Джебхат ан-Нусры"* Абу Мухаммед Аль-Джуляни и уничтожены начальник службы безопасности Ахмад Аль-Гизаи, полевые командиры Хусэм Махзум и Ахмад Халец Али аз-Завави.

Однако боевики пытаются перебрасывать свои отряды из северных районов Идлиба на юг и юго-восток. Не исключено, что они предпримут повторное наступление на Хамe, но сирийская армия и ВКС предпринимают все меры для недопущения прорыва, добавил Рудской.

Гуманитарные акции и разминирование

Российский центр по примирению враждующих сторон за месяц провел 36 гуманитарных акций, доставив жителям провинций Алеппо и Дамаск более 74 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости, рассказал Рудской.

При содействии Центра по примирению также организовано 13 гуманитарных конвоев ООН. Кроме того, жителям Сирии оказывают помощь врачи Минобороны — за месяц ее получили более двух тысяч человек.

Одна из наиболее острых проблем на освобожденных территориях, по словам Рудского, — большое число взрывных устройств, оставленных боевиками, и неразорвавшихся боеприпасов. На помощь сирийским инженерным в район Дейр-эз-Зора направлен сводный отряд Международного противоминного центра российских Вооруженных сил. В него входят 171 военнослужащий, 40 единиц техники и 10 специально обученных минно-розыскных собак.

По данным Рудского, российские саперы разминировали 838 зданий и 87 километров дорог, очистив от взрывоопасных предметов около 299 гектаров территории и обезвредив 24 тысячи мин и самодельных взрывных устройств.

Помогли сохранить государство

Вклад российских военных в борьбу с терроризмом в Сирии очень весом, без их непосредственного участия в боевых действиях сирийской армии не удалось бы достичь такого успеха, считает профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов.

Однако, по его мнению, на пути к полной победе есть еще препятствия. "Остается совсем немного, чтобы покончить с террористами. Но главная сложность в том, что наши партнеры проявляют непоследовательность и производят такие действия, которые вызывают много вопросов у нашего Министерства обороны. Ничего толком не могут объяснить в ответ. Так что трудностей достаточно. Но, тем не менее, перелом достигнут, террористы в глубокой обороне", – отметил Вавилов.

* Террористические организации, запрещенные в России.

"До того как Россия начала заниматься этим вопросом непосредственно в Сирии, Дамаск контролировал всего одну треть территории государства. Шла речь о том, что сирийское государство может перестать существовать и стать рассадником международного терроризма и нестабильности на Ближнем Востоке. Но этого не случилось, потому что вовремя вмешались и оказали подспорье сирийским войскам", – сказал он в эфире радио Sputnik

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