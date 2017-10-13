РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Меньше 8%: в Генштабе рассказали, сколько территории Сирии контролирует ИГ*

20:2513.10.2017
(обновлено: 20:26 13.10.2017)
0130
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкВоенная техника сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор. Архивное фотоВоенная техника сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Под контролем боевиков террористической организации "Исламское государство"* остаются менее восьми процентов территории Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

Круглый стол, посвященный опыту применения Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике, на форуме Армия-2017. 25 августа 2017
© Фото : ДИМК МО РФ/Вадим Гришанкин
Россия и Сирия сосредоточили силы на разгроме боевиков в Дейр-эз-Зоре
Он рассказал, что за месяц сирийская армия при поддержке российских ВКС освободила от боевиков 142 населенных пункта. Территория, захваченная ИГ*, сократилась на 5841 квадратный километр, так что теперь под контролем террористов остается 14,8 тысячи квадратных километров.

При этом в конце сентября ИГ* предприняло попытку масштабного контрнаступления вглубь Сирии. В нем участвовали порядка трех тысяч боевиков, в том числе отряды из Ирака, где в провинциях Анбар и Найнава сейчас проводит операцию коалиция во главе с США. Около тысячи террористов перешли сирийскую границу с танками, ракетными системами залпового огня и артиллерией.

Еще 450 боевиков атаковали позиции правительственных войск из зоны в районе Эт-Танфа, которую также контролируют США.

Бойцы сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Сирийская армия уничтожила цех по производству снарядов в Дейр-эз-Зоре
"В результате решительных действий правительственных войск при поддержке ВКС России террористам не удалось добиться своих целей, контрнаступление ИГИЛ было сорвано, а основные силы бандформирований уничтожены", — заявил Рудской.

Он добавил, что некоторым группам боевиков все же удалось заблокировать трассу Эс-Сухне — Дейр эз-Зор и выйти к Эль-Карьятейну, но всех их ликвидировали. 

Генерал-полковник также рассказал, что в центральной части Сирии правительственная армия полностью ликвидировала отряды ИГ*, окруженные в районе Акербата. За прошедший месяц сирийские войска выбили террористов из 57 населенных пунктов, взяв под контроль 236 квадратных километров территории.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре

Сирийские войска также успешно развивают наступление в районе Дейр-эз-Зора. К западу и северо-западу от города отряды генерала Хасана Сухела при поддержке российской авиации полностью освободили правый берег Евфрата и установили контроль над территорией в 4,6 тысячи квадратных километров.

Военная техника сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор в районе кладбищ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Командующий войсками ЮВО рассказал, как противостоять боевикам в Сирии
За последние десять дней отряды Сухела продвинулись на 37 километров к юго-востоку от Дейр-эз-Зора, очистили от боевиков 813 квадратных километров и вошли в Меядин — крупнейший оплот ИГ* в провинции, куда боевики стягивали свои наиболее боеспособные силы.

Сейчас город полностью блокирован, завершается освобождение центральных кварталов, сообщил Рудской.

Плацдарм на восточном берегу Евфрата расширяется, а правительственные силы развивают наступление в северном и южном направлениях. Сирийские саперы при помощи российских инженеров навели три понтонные и одну мостовую переправу через реку.

Поддержку сирийской армии обеспечивала российская авиация, интенсивность применения которой увеличилась в полтора раза. Только в районе Дейр-эз-Зора ВКС за неделю выполнили 383 боевых вылета, поразив 993 цели террористов.

По наиболее важным объектам боевиков российские военные наносили массированные удары с применением крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95 и "Калибр" с подводных лодок. За последний месяц таких ударов было три, они уничтожили 37 целей: склады вооружения и боеприпасов, места скопления террористов и техники, узлы связи и пункты управления.

Против "Джебхат-ан-Нусры"*

Кроме того, сирийская армия и ВКС причинили значительный урон террористам "Джебхат ан-Нусры", которые 19 сентября пытались организовать наступление севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэсклации "Идлиб".  

"Наступление было остановлено, террористы отброшены в исходное положение, им нанесен существенный ущерб в живой силе и технике. Всего уничтожено 2,4 тысячи боевиков, 27 танков, 21 ракетных систем залпового огня, 14 БМП, 160 пикапов, 25 минометов", — сказал Рудской.

Особое внимание уделялось уничтожению главарей бандформирований: с начала октября ликвидированы 31 из них, добавил представитель Генштаба. В частности, 3 октября был тяжело ранен лидер "Джебхат ан-Нусры"* Абу Мухаммед Аль-Джуляни и уничтожены начальник службы безопасности Ахмад Аль-Гизаи, полевые командиры Хусэм Махзум и Ахмад Халец Али аз-Завави.

Однако боевики пытаются перебрасывать свои отряды из северных районов Идлиба на юг и юго-восток. Не исключено, что они предпримут повторное наступление на Хамe, но сирийская армия и ВКС предпринимают все меры для недопущения прорыва, добавил Рудской.

Гуманитарные акции и разминирование

Российский центр по примирению враждующих сторон за месяц провел 36 гуманитарных акций, доставив жителям провинций Алеппо и Дамаск более 74 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости, рассказал Рудской.

Нанесение ударов по террористам в Сирии из акватории Средиземного моря подводными лодками ЧФ. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Половина россиян поддержала продление операции в Сирии, показал опрос
При содействии Центра по примирению также организовано 13 гуманитарных конвоев ООН. Кроме того, жителям Сирии оказывают помощь врачи Минобороны — за месяц ее получили более двух тысяч человек.

Одна из наиболее острых проблем на освобожденных территориях, по словам Рудского, — большое число взрывных устройств, оставленных боевиками, и неразорвавшихся боеприпасов. На помощь сирийским инженерным в район Дейр-эз-Зора направлен сводный отряд Международного противоминного центра российских Вооруженных сил. В него входят 171 военнослужащий, 40 единиц техники и 10 специально обученных минно-розыскных собак.

По данным Рудского, российские саперы разминировали 838 зданий и 87 километров дорог, очистив от взрывоопасных предметов около 299 гектаров территории и обезвредив 24 тысячи мин и самодельных взрывных устройств.

Помогли сохранить государство

Вклад российских военных в борьбу с терроризмом в Сирии очень весом, без их непосредственного участия в боевых действиях сирийской армии не удалось бы достичь такого успеха, считает профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов.

Автомобиль Сирийских демократических сил, поддерживаемых США. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Минобороны допустило срыв мирного соглашения в Сирии из-за США
"До того как Россия начала заниматься этим вопросом непосредственно в Сирии, Дамаск контролировал всего одну треть территории государства. Шла речь о том, что сирийское государство может перестать существовать и стать рассадником международного терроризма и нестабильности на Ближнем Востоке. Но этого не случилось, потому что вовремя вмешались и оказали подспорье сирийским войскам", – сказал он в эфире радио Sputnik

Однако, по его мнению, на пути к полной победе есть еще препятствия.

"Остается совсем немного, чтобы покончить с террористами. Но главная сложность в том, что наши партнеры проявляют непоследовательность и производят такие действия, которые вызывают много вопросов у нашего Министерства обороны. Ничего толком не могут объяснить в ответ. Так что трудностей достаточно. Но, тем не менее, перелом достигнут, террористы в глубокой обороне", – отметил Вавилов.

* Террористические организации, запрещенные в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Два года операции российских ВКС в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Два года операции российских ВКС в Сирии
Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена