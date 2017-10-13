Мнение: если бы не Россия, сирийское государство перестало бы существовать

Минобороны сообщило об освобождении 92% территории Сирии от боевиков ИГ*. Профессор Дипакадемии МИД РФ Александр Вавилов в эфире радио Sputnik отметил, что российские военные вовремя оказали помощь сирийским войскам.

Свыше 92% сирийской территории освобождено от боевиков террористической группировки "Исламское государство*", свидетельствуют данные инфографики, опубликованные в газете "Красная звезда" – официальном печатном органе Минобороны России.

По данным ведомства, самолеты ВКС России совершили более 517 боевых вылетов и уничтожили свыше 1260 объектов террористических группировок в Сирии за неделю. В свою очередь дежурные силы ПВО за это время совершили 10 вылетов на перехват.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что в Сирии фактически появились условия для окончания войны. Кроме того, Путин отметил, что уничтожение терроризма в САР необходимо не только самой стране, но и всему миру.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил важность появления зон деэскалации и приветствовал отмежевание умеренной оппозиции.

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон, тем временем, доставили партию гуманитарной помощи беженцам из города Эр-Растан, который находится под контролем так называемой умеренной оппозиции, сообщил представитель центра Алексей Сергеев.

"В этот раз мы привезли беженцам около 400 продуктовых наборов. В каждом из них мука, сахар, рис, мясные консервы", – сказал он.

Российский гуманитарный конвой прибыл в город Кербат Эш-Шабат в провинции Риф Дамаск, где находится примерно полторы тысячи беженцев, большая часть – из Эр-Растана.

В эфире радио Sputnik профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов оценил вклад российских военнослужащих в сирийское урегулирование и борьбу с терроризмом в регионе.

"Прогресс достаточно большой. А вклад российских военнослужащих там самый весомый. Без их участия и непосредственного вклада в боевые действия ничего бы такого не случилось. До того, как Россия начала заниматься этим вопросом непосредственно в Сирии, Дамаск контролировал всего одну треть территории государства. Шла речь о том, что сирийское государство может перестать существовать и стать рассадником международного терроризма и нестабильности на Ближнем Востоке. Но этого не случилось, потому что вовремя вмешались и оказали подспорье сирийским войскам", – сказал Александр Вавилов.

Однако, по его мнению, на пути к полной победе есть еще препятствия.

"Остается совсем немного, чтобы покончить с террористами. Но главная сложность в том, что наши партнеры проявляют непоследовательность и производят такие действия, которые вызывают много вопросов у нашего Министерства обороны. Ничего толком не могут объяснить в ответ. Так что трудностей достаточно. Но, тем не менее, перелом достигнут, террористы в глубокой обороне", – отметил Александр Вавилов.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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