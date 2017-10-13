Турция передала Сирии пилота сбитого в марте МиГ-21

АНКАРА, 13 окт — РИА Новости. Турецкие власти передали Сирии пилота сбитого в марте сирийского МиГ-21 Мехмета Суфхана, сообщил его адвокат Аныл Джевахир Джан в пятницу.

"Пилот вынужденно попал на территорию Турции. Самолет был сбит над Сирией, пилоту удалось его отвести от приграничного населенного пункта в Турции, куда самолет мог упасть. Суд, приняв во внимание это, а также то, что Суфхан пробыл в заключении семь месяцев, принял решение его освободить. После этого прошел процесс его передачи сирийским властям через КПП "Яйладагы", — сказал Джан в интервью агентству Anadolu.

Он добавил, что судебный процесс по делу пилота будет продолжен.

В марте члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" заявили, что сбили самолет сирийских ВВС МиГ-21 на северо-западе Сирии. Пилот катапультировался и приземлился на территории Турции. Турецкие поисковые группы обнаружили обломки упавшего самолета на турецко-сирийской границе. Выживший в результате крушения пилот был госпитализирован в больницу Хатая. Турецкие власти ранее сообщили, что намерены решить вопрос о передаче его Сирии.