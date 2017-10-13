С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение главы сирийского парламента посетить Сирию и высказался за то, чтобы во встрече на сирийской земле могли бы принять участие представители парламентов европейских стран.

"Мы приглашаем вас и членов российской делегации из Государственной Думы посетить Сирию. Для нас это будет большой честью и поспособствует укреплению отношений между нашими законодательными органами", — сказал председатель Народного совета Сирии Хамуд Юсеф Ас-Саббах на встрече с Володиным в Санкт-Петербурге.

"Спасибо за приглашение, мы его принимаем и обязательно согласуем время для поездки, для того чтобы встретиться ещё раз у вас, в Сирии", — ответил на приглашение Володин.

По его мнению, во встрече в Сирии могли бы участвовать и представители парламентов европейских стран.

"Мы считаем, что можно было бы подумать о формате встречи на сирийской земле с тем, чтобы, возможно, в ней приняли участие и представители Европарламента, председатели парламентов других стран, как это уже было. Это однозначно принесёт пользу в деле борьбы с терроризмом", — подчеркнул спикер Госдумы.