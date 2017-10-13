В Генштабе рассказали, какую территорию в Сирии контролирует ИГ*

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Под контролем боевиков террористической группировки "Исламское государство"* остается 14,8 тысячи квадратных километров, что составляет менее 8% территории Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Отмечу, что на сегодняшний день под контролем ИГ* остается 14 тысяч 800 квадратных километров, что составляет менее восьми процентов сирийской территории", — сказал он.

Рудской подчеркнул, что ВКС России продолжат операцию против боевиков террористических группировок ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусра"* (запрещены в РФ) до их полного уничтожения.