В Генштабе рассказали о наступлении сирийских войск в районе Дейр-эз-Зора

Бойцы сирийской армии во время наступления в районе Дейр-эз-Зора. Архивное фото

Бойцы сирийской армии во время наступления в районе Дейр-эз-Зора. Архивное фото

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Штурмовые отряды генерала Хасана Сухела при поддержке ВКС РФ полностью освободили правобережье Евфрата северо-западнее и западнее Дейр-эз-Зора, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Успешно развивается наступление сирийских войск в районе Дейр-эз-Зора. Штурмовые отряды генерала Хасана Сухела при поддержке российской авиации полностью освободили правобережье Евфрата северо-западнее и западнее города, установив контроль над территорией общей площадью 4 600 квадратных километров", — сказал он.

Рудской рассказал, что за последние 10 дней подразделения Сухела продвинулись на 37 километров в юго-восточном направлении от города, очистили от боевиков 813 квадратных километров и вошли в Меядин, являющийся самым крупным населенным пунктом, остающимся под контролем боевиков "Исламского государства"*.

"В нем террористы рассчитывали создать мощный укрепленный район и стягивали туда свои последние, наиболее боеспособные силы. В настоящее время город полностью блокирован, завершается освобождение его центральных кварталов", — подчеркнул начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.