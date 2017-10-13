В Генштабе рассказали о наступлении сирийских войск в районе Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Штурмовые отряды генерала Хасана Сухела при поддержке ВКС РФ полностью освободили правобережье Евфрата северо-западнее и западнее Дейр-эз-Зора, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Рудской рассказал, что за последние 10 дней подразделения Сухела продвинулись на 37 километров в юго-восточном направлении от города, очистили от боевиков 813 квадратных километров и вошли в Меядин, являющийся самым крупным населенным пунктом, остающимся под контролем боевиков "Исламского государства"*.
"В нем террористы рассчитывали создать мощный укрепленный район и стягивали туда свои последние, наиболее боеспособные силы. В настоящее время город полностью блокирован, завершается освобождение его центральных кварталов", — подчеркнул начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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