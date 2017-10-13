Россия за месяц нанесла три ракетных удара по объектам ИГ* в Сирии

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. За месяц по важнейшим объектам боевиков "Исламского государства"* в Сирии ВС РФ нанесли три ракетно-авиационных удара, в том числе крылатыми ракетами Х-101 и "Калибр", сообщил на брифинге журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"По наиболее важным объектам террористических группировок за последний месяц нанесено три массированных ракетно-авиационных удара, в том числе с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101 с самолетов Ту-95 и морского базирования "Калибр" с подводных лодок. В результате высокоточным оружием большой дальности прямыми попаданиями уничтожено 37 целей. Это склады вооружения и боеприпасов, места скопления боевиков и техники, узлы связи и пункты управления террористов", — заявил он.