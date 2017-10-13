Генштаб ВС России: в октябре в Сирии уничтожили 31 главаря бандформирований

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь бандформирований, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Особое внимание уделялось уничтожению главарей бандформирований. С начала октября уничтожен 31 из них. Так, 3 октября тяжелейшие ранения получил лидер "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) Абу Мухаммед Аль-Джуляни, ликвидированы начальник службы безопасности этой организации Ахмад Аль-Гизаи, ее полевые командиры Хусэм Махзум, Ахмад Халец Али аз-Завави и другие", — сказал он.

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