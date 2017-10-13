Песков не стал комментировать вопрос о заслугах ВКС в Сирии

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о заслугах ВКС России по освобождению большей части территории Сирии от террористов, и отметил, что Минобороны уже предоставило всю информацию в своем заявлении.

Говоря об освобождении 92% территории Сирии от террористов, Песков заявил журналистам, что "эту цифру можно только констатировать, там нечего комментировать".

"Читайте заявление министерства обороны, там же все сказано" — добавил он в ответ на вопрос, является ли это заслугой ВКС России.

В пятницу стало известно, что свыше 92% сирийской территории освобождены от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, свидетельствуют данные инфографики, опубликованные в газете "Красная звезда" — официальном печатном органе Минобороны России. Инфографика свидетельствует, что на данный момент лишь менее 8% территории Сирии подконтрольны террористам. Кроме того, сообщается, что российские ВКС совершили более 500 боевых вылетов и уничтожили около порядка 1260 объектов террористических группировок за неделю.