Сирийская армия выбила ИГ* из важного района под Дейр-эз-Зором

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 13 окт – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Передовые отряды сирийской армии выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство"* из поселения Хатла – северо-восточного пригорода Дейр-эз-Зора, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Хатла является стратегически важным районом, так как тут наиболее выгодное место для форсирования реки. Через это поселение проходил один из путей снабжения террористов в городе. Теперь пользоваться дорогой здесь они не могут",- пояснил РИА Новости командир одного из штурмовых отрядов.
Минобороны РФ сообщало 10 октября, что в результате авиаударов ВКС РФ в районе населенного пункта Хатла уничтожены командный пункт ИГ* и три группы террористов, прибывших из Ирака в качестве пополнения. Была подтверждена ликвидация 34 боевиков, пяти внедорожников с крупнокалиберным вооружением, а также двух автомобилей с боеприпасами.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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