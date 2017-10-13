Сирийская армия выбила ИГ* из важного района под Дейр-эз-Зором

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 13 окт – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Передовые отряды сирийской армии выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство"* из поселения Хатла – северо-восточного пригорода Дейр-эз-Зора, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Завершающий этап наступления начался в пятницу утром: при поддержке авиации и артиллерии штурмовым отрядам удалось занять большую часть кварталов поселения. После этого боевые группы зачистили улицы и закрепились.

"Хатла является стратегически важным районом, так как тут наиболее выгодное место для форсирования реки. Через это поселение проходил один из путей снабжения террористов в городе. Теперь пользоваться дорогой здесь они не могут",- пояснил РИА Новости командир одного из штурмовых отрядов.

Минобороны РФ сообщало 10 октября, что в результате авиаударов ВКС РФ в районе населенного пункта Хатла уничтожены командный пункт ИГ* и три группы террористов, прибывших из Ирака в качестве пополнения. Была подтверждена ликвидация 34 боевиков, пяти внедорожников с крупнокалиберным вооружением, а также двух автомобилей с боеприпасами.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>