В Иране оценили результаты борьбы с терроризмом в Сирии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Сотрудничество между внешнеполитическими и военными ведомствами России и Ирана по Сирии привело к улучшению обстановки в стране, но там еще необходимо работать, а в Ираке борьба с терроризмом практически подходит к концу, заявил в пятницу спикер меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани.

"Мы видим, что в Ираке борьба с терроризмом уже подходит к концу, а в Сирии еще необходимо поработать. Там есть факторы, которые оказывают влияние на этот вопрос", — сказал Лариджани на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза.

Спикер иранского парламента отметил очень хороший опыт двух стран в борьбе с терроризмом, в частности в Сирии, где это сотрудничество достигло результата. "Мы с самого начала верили в то, что в Сирии должно быть политическое решение, военного решения этого вопроса нет", — подчеркнул он.

"Но вы прекрасно знаете, что некоторые страны создали там кризис, поэтому сотрудничество между Ираном и Россией имело как раз стратегический характер. Сотрудничество между Ираном и Россией именно по вопросам безопасности достигло успеха", — отметил он.

Иранский спикер добавил, что двусторонее сотрудничество совпало с астанинским процессом, "чтобы на этой площадке найти политическое урегулирование этого вопроса. И эти два аспекта взаимодополняли друг друга", — указал парламентарий.

Развитие сотрудничества

Иранский спикер подчеркнул, что "терроризм имеет миграционный характер, поэтому борьба с ним не является краткосрочной". "Следует вести эффективное сотрудничество по искоренению терроризма, работать по культурным почвам, которые могут оказать влияние", — уверен он.

При этом спикер меджлиса обратил внимание на те страны, "которые используют терроризм в качестве инструмента для достижения собственных целей". "Да, они декларируют, что борются с терроризмом, а за кулисами, конечно, оказывают им поддержку. Поэтому, я думаю, тот фундамент, который заложен между нашими министерствами и ведомствами по вопросам безопасности, должен быть продолжен и сотрудничество должно получить свое развитие", — отметил Лариджани.

"Мне представляется, что за последние годы отношения между нашими странами в области политики, экономики и безопасности стали хорошо структурированными. Многочисленные встречи господина (президента России Владимира) Путина и господина (президента Ирана Хасана) Роухани свидетельствуют о глубине наших двусторонних отношений", — сказал парламентарий.

По словам Лариджани, консультации между министрами иностранных дел двух стран, секретарями Советов Безопасности и ведомствами, которые занимаются вопросами безопасности, свидетельствуют о высоком уровне отношений между Москвой и Тегераном.