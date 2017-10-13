АНКАРА, 13 окт — РИА Новости. Восемь турецких танков, пятьдесят бронетранспортеров и около двухсот военных пересекли границу с Сирией и вошли на территорию провинции Идлиб, сообщает телеканал NTV.
Развертыванию контингента в Идлибе предшествовала разведывательная операция, продолжавшаяся с 8 по 11 октября.
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отмечал, что Анкара действует в рамках соглашений в Астане и координирует операцию с Москвой. По его словам, турецкие военные разместятся внутри зоны деэскалации в Идлибе, а российские силы — по ее внешнему периметру.
Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.
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