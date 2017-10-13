Минобороны сообщило об освобождении 92% территории Сирии от боевиков

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Свыше 92% сирийской территории освобождены от боевиков террористической группировки "Исламское государство*", свидетельствуют данные инфографики, опубликованные в газете "Красная звезда" — официальном печатном органе Минобороны России.

Инфографика свидетельствует, что на данный момент лишь менее восьми процентов территории Сирии подконтрольны террористам. Кроме того, сообщается, что российские ВКС совершили более 500 боевых вылетов и уничтожили около порядка 1260 объектов террористических группировок за неделю.

Фактическое прекращение войны

Российские власти отметили успехи в миротворческом процессе в Сирии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что в Сирии фактически появились условия для окончания войны. Кроме того, Путин отметил, что уничтожение терроризма в САР необходимо не только самой стране, но и всему миру.

В российском Генштабе уже заявили, что война в Сирии прекратилась по факту, и особый вклад в это сделал меморандум о введении зон деэскалации, который подписали в начале мая 2017 года в Астане.

Такое же заявление сделал и глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он также отметил важность появления зон деэскалации и приветствовал отмежевание умеренной оппозиции.

В Госдуме, в свою очередь, заявили, что благодаря успехам российских и сирийских войск удалось почти полностью уничтожить оплот боевиков ИГ*.

Помеха в борьбе с терроризмом

В сентябре российское военное ведомство опубликовало аэрофотосъемку районов, где расположились боевики "Исламского государства"*. На снимках запечатлены бронеавтомобили типа "Хаммер", которые находятся на вооружении американских подразделений специального назначения, в местах, которые оборудовали террористы. Однако на кадрах отсутствовали признаки столкновений с боевиками или ударов авиации международной коалиции, в связи с чем российские военные выразили сомнения, что США привержены полному уничтожению террористов в Сирии.

В российском военном ведомстве также многократно отмечали, что "заигрывание" с боевиками со стороны США является основным препятствием для разгрома ИГ*. Кроме того, российские власти обвиняли Вашингтон в поддержке террористов. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что успехи сирийских войск при поддержке российских ВКС в освобождении Сирии от террористов идут вразрез с планами Вашингтона.

До последнего боевика

Президент Сирии Башар Асад считает, что боевые действия в стране не смогут прекратиться, если полностью не избавиться от террористов."Нельзя сказать, что война закончена до тех пор, пока в Сирии не будут уничтожены террористы. Но, к сожалению, террористы все еще пользуются внешней поддержкой со стороны других стран. Среди них Турция, Катар, Саудовская Аравия и многих западных странах", — заявил он.

Асад также рассказал, что возможность разрешить сирийский кризис будет только тогда, когда все стороны конфликта "простят друг друга".

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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