Турция стягивает военный транспорт к сирийской границе

АНКАРА, 12 окт — РИА Новости. Большое число военно-транспортных средств и машин скорой помощи стягиваются в район Рейханлы турецкой провинции Хатай, сообщает в четверг агентство Anadolu с ссылкой на генштаб Турции.

Ранее о начале разведывательной операции в сирийском Идлибе в рамках создания в нем зоны деэскалации сообщил генштаб Турции. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара действует в рамках соглашений в Астане и координирует с Москвой свои действия в Идлибе. По его словам, части ВС Турции будут размещены внутри зоны деэскалации в Идлибе, а российские силы по внешнему периметру зоны.

Отмечается, что транспортные средства, стягиваемые к границе, будут задействованы в рамках процесса размещения контингента ВС Турции в зоне деэскалации в Идлибе. Операция преследует цель создания зон контроля по соблюдению режима безопасности на северо-западе Сирии. Началу процесса размещения контингента в Идлибе предшествовала разведывательная операция, продолжавшаяся с 8 по 11 октября, сообщает агентство.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве. Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре.

Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.