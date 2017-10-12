Турция стягивает военный транспорт к сирийской границе

АНКАРА, 12 окт — РИА Новости. Большое число военно-транспортных средств и машин скорой помощи стягиваются в район Рейханлы турецкой провинции Хатай, сообщает в четверг агентство Anadolu с ссылкой на генштаб Турции.
Отмечается, что транспортные средства, стягиваемые к границе, будут задействованы в рамках процесса размещения контингента ВС Турции в зоне деэскалации в Идлибе. Операция преследует цель создания зон контроля по соблюдению режима безопасности на северо-западе Сирии. Началу процесса размещения контингента в Идлибе предшествовала разведывательная операция, продолжавшаяся с 8 по 11 октября, сообщает агентство.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве. Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре.
Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.