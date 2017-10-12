Лавров заявил Тиллерсону о помехах расследованию химатаки в Хан-Шейхуне

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил о попытках заблокировать расследование инцидента с применением химического оружия в Хан-Шейхуне (Сирия), говорится в сообщении МИД РФ.

"Рассмотрены задачи содействия урегулированию конфликта в Сирии, в том числе через обеспечение устойчивого функционирования зон деэскалации и принятие мер по недопущению действий, объективно играющих на руку террористам и ведущих к расколу страны. Лавров указал на продолжающиеся попытки заблокировать профессиональное расследование по линии ООН и ОЗХО всех обстоятельств апрельского инцидента с применением химического оружия в Хан-Шейхуне", — говорится в документе.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.