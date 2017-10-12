Десять боевиков "Ахрар аш-Шам" перешли на сторону армии Сирии

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Десять боевиков "Ахрар аш-Шам", действовавших ранее в провинции Хомс, перешли на сторону армии Сирии за последние сутки. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

"Десять боевиков "Ахрар аш-Шам", действовавших ранее в населенном пункте Дар эль-Кабира (провинция Хомс), перешли на сторону правительственных войск", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным центра, в провинции Хомс подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Заафарана.

Подчеркивается, что на заседании комитета зоны деэскалации № 2 рассмотрены проблемные вопросы восстановления объектов энергоснабжениях в провинции Хомс, а также восстановления подачи электроэнергии в дома жителей населенного пункта Таль-Калах.

"В населенном пункте Шахба (провинция Эль-Кунейтра) завершается ремонт школы № 7 на 800 учеников. Проводится подготовка школы к отопительному сезону; в населенном пункте Эш-Ших (провинция Рив-Дамаск) проводятся ремонтно-восстановительные работы начальной школы для 1-6 классов на 640 учеников. Работы планируется завершить 15 октября", — добавили в центре.

Подчеркивается, что проведена гуманитарная акция в провинции Рив-Дамаск. Жителям населенного пункта Муддамиед эш-Ших выдано 300 продовольственных наборов. В ходе гуманитарной акции 107 местных жителей, в том числе 62 ребенка, получили амбулаторную медицинскую помощь.

"Продолжается дальнейшая разъяснительная работа с родственниками членов НВФ об условиях предоставления амнистии членам НВФ и интеграции их в мирную жизнь", — добавили в ведомстве.