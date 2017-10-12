Косачев утвержден председателем рабочей группы МПС по Сирии

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда, вице-президент МПС Константин Косачев в четверг был утвержден председателем рабочей группы Межпарламентского союза (МПС) по Сирии, сообщает пресс-служба СФ.
От исполкома в рабочую группу уже вошли представители Франции, Ирана, России, Египта, Кубы, Анголы. От геополитических групп — Германия (группа "Двенадцать Плюс"), Мексика (группа стран Латинской Америки) и Марокко (Арабская группа).
"Если все пройдет по нашим ожиданиям, рабочая группа очень серьезно и достаточно быстро активизирует свою деятельность по сирийской проблеме", — сказал сенатор.
По словам Косачева, на первом месте стоит встреча с делегацией парламента Сирии. "Это принципиально. Кроме этого, упоминаются парламенты практически всех стран региона: Иран, Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Турция, Оман", — уточнил законодатель.
"И, может быть, самое важное, это авторизация нашей поездки в Сирию, в Дамаск для встреч с президентом Сирии, парламентом и представителями оппозиции, которые находятся внутри Сирии, для обсуждения всех аспектов будущих политических реформ и возможностей, которые может дополнительно реализовать МПС в содействии этим реформам", — отметил Косачев.
В документе, в частности, отражено предложение о формировании рабочей группы по Сирии. "Рабочая группа будет изучать надлежащие меры, которые должны быть предприняты мировым парламентским сообществом для продвижения открытого и всеобъемлющего политического урегулирования в Сирии, в том числе при использовании возможности для парламентариев осуществлять поездки в Сирию с наблюдательной миссией", — констатировал Косачев.