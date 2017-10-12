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Война в Сирии
Война в Сирии

Косачев утвержден председателем рабочей группы МПС по Сирии

19:3412.10.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фотоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда, вице-президент МПС Константин Косачев в четверг был утвержден председателем рабочей группы Межпарламентского союза (МПС) по Сирии, сообщает пресс-служба СФ.

Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Рабочая группа, созданная по инициативе России, состоит из членов исполкома МПС и представителей геополитических групп. В группе может быть до 12 человек: шесть членов исполкома и еще шесть делегированных шестью геополитическими группами", — пояснил Косачев.

От исполкома в рабочую группу уже вошли представители Франции, Ирана, России, Египта, Кубы, Анголы. От геополитических групп — Германия (группа "Двенадцать Плюс"), Мексика (группа стран Латинской Америки) и Марокко (Арабская группа).

"Если все пройдет по нашим ожиданиям, рабочая группа очень серьезно и достаточно быстро активизирует свою деятельность по сирийской проблеме", — сказал сенатор.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Он отметил, что рабочая группа уже подготовила ряд решений, которые были утверждены исполкомом МПС. "Исполком дал нам полномочия по действиям нашей группы в четырех направлениях. В частности, речь идет об организации двусторонних встреч с национальными делегациями тех стран, которые вовлечены в сирийское урегулирование, здесь в ближайшие дни в рамках ассамблеи", — пояснил парламентарий.

По словам Косачева, на первом месте стоит встреча с делегацией парламента Сирии. "Это принципиально. Кроме этого, упоминаются парламенты практически всех стран региона: Иран, Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Турция, Оман", — уточнил законодатель.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
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Среди направлений работы группы вице-председатель МПС назвал также установление устойчивых рабочих контактов с парламентом Сирии, чтобы в случае согласия парламента САР оказывать консультационно-экспертное содействие, а также организацию контактов с сирийской оппозицией, находящейся в стране и за пределами.

"И, может быть, самое важное, это авторизация нашей поездки в Сирию, в Дамаск для встреч с президентом Сирии, парламентом и представителями оппозиции, которые находятся внутри Сирии, для обсуждения всех аспектов будущих политических реформ и возможностей, которые может дополнительно реализовать МПС в содействии этим реформам", — отметил Косачев.

Дворец в Дамаске. Архивное фото
© REUTERS / Omar Sanadiki
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Он напомнил, что создание группы стало возможным после того, как в ходе 136-й ассамблеи Межпарламентского союза в Дакке (Бангладеш) исполнительным комитетом по инициативе России было принято заявление о политическом урегулировании в Сирии.

В документе, в частности, отражено предложение о формировании рабочей группы по Сирии. "Рабочая группа будет изучать надлежащие меры, которые должны быть предприняты мировым парламентским сообществом для продвижения открытого и всеобъемлющего политического урегулирования в Сирии, в том числе при использовании возможности для парламентариев осуществлять поездки в Сирию с наблюдательной миссией", — констатировал Косачев.

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© РИА Новости, Инфографика
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