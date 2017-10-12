Сирийская армия уничтожила цех по производству снарядов в Дейр-эз-Зоре

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 12 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы сирийской армии обнаружили и уничтожили крупный подпольный завод террористической группировки "Исламское государство"* по производству минометных снарядов в городе Меядин в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.
По данным источника, часть комплектующих снарядов, согласно маркировке, были доставлены террористам из стран Персидского залива.
По некоторым данным сирийской военной разведки, боевики ИГ доставляли из Меядин боеприпасы для минометов, которыми террористы ежедневно обстреливают жилые кварталы города Дейр-эз-Зор, контролируемые правительственными войсками.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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