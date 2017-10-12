Сирийская армия уничтожила цех по производству снарядов в Дейр-эз-Зоре

Бойцы сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор. Архивное фото

Бойцы сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор. Архивное фото

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 12 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы сирийской армии обнаружили и уничтожили крупный подпольный завод террористической группировки "Исламское государство"* по производству минометных снарядов в городе Меядин в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Обнаружен цех на западе Меядин, где производили снаряды для минометов разного калибра. Само подпольное производство уничтожено. Остался склад с тысячами уже готовых снарядов",- рассказал собеседник агентства.

По данным источника, часть комплектующих снарядов, согласно маркировке, были доставлены террористам из стран Персидского залива.

По некоторым данным сирийской военной разведки, боевики ИГ доставляли из Меядин боеприпасы для минометов, которыми террористы ежедневно обстреливают жилые кварталы города Дейр-эз-Зор, контролируемые правительственными войсками.

* Террористическая организация, запрещенная в России.