Ульяновские власти организуют похороны погибшего в Сирии летчика Медведкова

САМАРА, 12 окт — РИА Новости. Ульяновские власти возьмут на себя расходы на похороны летчика Юрия Медведкова, погибшего в Сирии, сообщил в сети Twitter губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"В Сирии погиб наш земляк Юрий Медведков. Он с честью исполнял свой воинский долг, был отличным лётчиком и храбрым защитником Отечества… Ульяновская область возьмёт на себя все расходы, связанные с прощанием, и, конечно, окажет поддержку семье нашего земляка", — сообщил глава региона.

Морозов добавил, что Юрия Медведкова будут помнить как отличного летчика, примерного отца и семьянина.

По данным Минобороны России, 10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевой задачи самолет Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб. Самолетом управляли два летчика: пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов. Оба служили в калининградском городе Черняховск.

Медведков является уроженцем Ульяновской области. В последние годы он проживал в Калининградской области. Похороны летчика пройдут в Ульяновской области в пятницу.

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