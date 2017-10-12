Москва и Дамаск планируют восстановить транспортную инфраструктуру в САР

Жители на улице в квартале Кабун в пригороде Дамаска. Архивное фото

Жители на улице в квартале Кабун в пригороде Дамаска. Архивное фото

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сирия обсуждает с российской стороной возможное сотрудничество в восстановлении транспортной инфраструктуры страны – аэропортов, железных дорог, морского флота, сообщил агентству SANA министр транспорта САР Али Хамуд.

"Министерство обсудило с РФ возможность сотрудничества в подготовке (к восстановлению деятельности – ред.) аэропортов в освобожденных районах, строительстве новых аэропортов, подготовке воздушного флота и обеспечении новыми самолетами", — заявил министр агентству по телефону из Сочи, где он участвует в заседаниях межправительственной комиссии (МПК).

Хамуд заявил, что в ходе переговоров с российской стороной обсуждалось развитие морского флота Сирии, строительство плавучего дока для ремонта кораблей, а также восстановление разрушенных за годы войны в стране мостов.

"Группа экспертов, участвующих в МПК… изучила возможность сотрудничества в сфере развития железнодорожного транспорта, производства автомобилей легковых и грузовых, автоцистерн, а также налаживание регулярного сообщения между берегом Сирии и российскими портами", — цитирует агентство министра.

Десятое заседание Постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству проходит в Сочи. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин возглавляет российскую сторону межправкомиссии, глава МИД Сирии Валид Муаллем — сирийскую.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>