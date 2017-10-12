Погибшего в Сирии штурмана Копылова похоронят в пятницу в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 12 окт — РИА Новости. Погибший в Сирии штурман Юрий Копылов будет похоронен в пятницу на Коминтерновском кладбище в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель областного военкомата.

По данным Минобороны России, 10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевой задачи самолет Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб.

Самолетом управляли пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов. Оба служили в калининградском городе Черняховск. По данным воронежских СМИ, Копылов несколько лет назад служил в Воронеже.

"Завтра (в пятницу) будут хоронить. В 10 утра прощание в Доме офицеров в Северном (микрорайоне). Два часа на прощание, и (похороны) ориентировочно в 12.30 на Коминтерновском кладбище", — сказал собеседник агентства.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>