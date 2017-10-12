МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Почти три четверти россиян выступают за оказание помощи Сирии и после завершения войны, в основном наши сограждане считают нужным оказывать поддержку по гуманитарной, военно-технической или дипломатической линии, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
О том, что оказывать поддержку Сирии после завершения войны не следует, сказали в целом 19% респондентов.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 29-30 сентября среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>