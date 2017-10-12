МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Почти три четверти россиян выступают за оказание помощи Сирии и после завершения войны, в основном наши сограждане считают нужным оказывать поддержку по гуманитарной, военно-технической или дипломатической линии, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Большинство россиян (73%) выступает за оказание поддержки Дамаску и после завершения войны: с одной стороны, в форме гуманитарных грузов (75%), с другой – военно-технической (45%) и дипломатической (44%) помощи. За материальную поддержку высказываются существенно реже (25%)", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

О том, что оказывать поддержку Сирии после завершения войны не следует, сказали в целом 19% респондентов.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 29-30 сентября среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.

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