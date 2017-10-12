Социологи выяснили, как россияне оценивают ситуацию в Сирии

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Более половины россиян сейчас говорят о процессе нормализации ситуации в Сирии, эта доля существенно выросла — годом ранее такого мнения придерживались только 15% российских граждан, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.

В целом ситуацией в Сирии, по данным ВЦИОМ, сегодня интересуются более трех четвертей опрошенных (79%), но регулярно следят за происходящим в этой стране только 23% респондентов. При этом общий показатель интереса к этим событиям в конце сентября оказался ниже, чем в начале года (87% в январе).

"Оценки динамики происходящего за год изменились кардинально: если в октябре 2016-го о нормализации ситуации говорили только 15% опрошенных, то в сентябре 2017-го — уже 58%", — отмечено в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Пятая часть (22%) россиян не отмечает изменений, еще 8% полагают, что ситуация в Сирии становится все более напряженной, 12% участников опроса затруднились оценить развитие событий.

Как следует из результатов сентябрьского опроса, происходящее в САР российские граждане чаще всего характеризуют как "войну" и "борьбу с терроризмом" (по 20%), а также как "помощь Сирии со стороны России" (13%). По 7% участников опроса, говоря об этих событиях, высказали мнение, что "война подходит к концу", "освободили большую часть территории". По 5% респондентов назвали происходящее "борьбой за власть", "противостоянием между РФ и США" и "восстановлением страны".

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 29-30 сентября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.