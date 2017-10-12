СМИ: в Сирии убили примкнувшую к ИГ* британку по кличке "Белая вдова"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Примкнувшая к террористической группировке "Исламское государство"* британка Салли Джонс по кличке "Белая вдова", предположительно, была убита в Сирии при авиаударе ВВС США, пишет газета Times со ссылкой на источники.

Сообщается, что Джонс была ликвидирована в июне на границе с Ираком. Предположительно, при авиаударе также погиб ее 12-летний сын.

"Данные о том, что Салли Джонс и ее сын мертвы, по всей видимости, верны", — заявил газете источник в британском правительстве.

Салли Джонс, известная также как Ум Хусейн Британийя, или "Белая вдова", приняла ислам и под влиянием возлюбленного иммигранта Джунаида Хусейна уехала в Сирию, где оба они присоединились к ИГ*. Джонс увезла в Ракку также своего сына. В 2015 году Хусейн был убит при авиаударе.

*Террористическая организация, запрещена в России

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