На севере Сирии более 60 боевиков сдались сирийской армии

АЛЕППО (Сирия), 12 окт – РИА Новости. Еще 65 участников бандформирований сдались правительственным войскам на севере Сирии при посредничестве российских военных из Центра по примирению враждующих сторон, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Точкой сбора на неподконтрольной сирийской армии территории стала деревня Абу-Кахф. Переход состоялся на контрольно-пропускном пункте у населенного пункта Тайха.

"Этих людей мы ждали здесь. Они через посредников передали, что готовы выйти. Переговоры с ними нам помогали вести российские военные", — сообщил журналистам Амер Аль-Ахмади, представитель властей, ответственный за процесс примирения в данном районе.

По словам участников бандформирований, они работали в тылу и в боевых действиях не участвовали. Сирийским спецслужбам предстоит проверить биографию каждого из них, уточнил Аль-Ахмади.

По просьбе сирийских властей представители Центра примирения обеспечили безопасный проезд колонны со сдавшимися боевиками в город Алеппо. Там они заполнят заявления на нормализацию статуса, проверка которых займет примерно две недели.

В соответствии с указом президента Сирии Башара Асада все жители подконтрольных боевикам районов могут пройти процесс нормализации статуса населения, в том числе те, кто принимал участие в боевых действиях на стороне боевиков.

Нормализовать статус можно лишь один раз. После данной процедуры гражданин Сирии получает возможность начать жизнь с чистого листа. При этом он обязуется не принимать участие в бандформированиях в обмен на гарантированную президентом амнистию.

Для контроля данного процесса в Дамаске создана Комиссия по примирению, деятельность которой президент Сирии курирует лично. На сегодняшний день более 20 тысяч граждан страны стали участниками данного процесса.

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