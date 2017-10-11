Коалиция США уничтожает все, кроме ИГ*, заявил глава МИД Сирии

СОЧИ, 11 окт — РИА Новости. Коалиция во главе с США, действующая в Сирии, уничтожает все что угодно в стране, кроме "Исламского государства"*, власти Сирии будут требовать роспуска этой коалиции, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"В качестве примера я хочу привести возглавляемую США антитеррористическую коалицию, которая на самом деле методично разрушает все, кроме ИГИЛ. Жертвами авиаударов американцев стали тысячи сирийских граждан, не только мужчины, но и женщины, и дети в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор. Американская коалиция методично разрушает экономическую инфраструктуру. Поэтому мы будем самым решительным образом требовать роспуска этой коалиции", — сказал Муаллем.

По его мнению, очевидно, что США пользуются действиями этой коалиции как прикрытием для разрушения Сирии и для того, чтобы по максимуму продлить войну в стране.

Сирийский министр в ходе переговоров также упомянул курдскую проблему.

"Курды сейчас фактически соперничают с сирийкой армией за контроль над нефтеносными районами. Им прекрасно известно, что Сирия ни при каких условиях не позволит нарушить свой государственный суверенитет. Они сейчас, безусловно, опьянены американской помощью и поддержкой, но необходимо понимать, что эта помощь не продлится вечно", — сказал Муаллем.

Он отметил, что на протяжении всей истории курдской проблемы, которой уже более сотни лет, курдам еще ни разу не удавалось получить верного союзника в лице какой-либо державы.

* Террористическая организация, запрещенная в России.