МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Действия США рядом с базой Ат-Танф в Сирии напоминают попытку раздела страны, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.
Он напомнил, что российское минобороны "на основе имеющихся объективных данных обращает внимание на то, что на деле американцы и ориентированные на них оппозиционные подразделения практически не ведут борьбы с игиловцами*". "Это вызывает у нас удивление. Мы будем смотреть на дальнейшее развитие ситуации, но исходим из того, что любое заигрывание с террористами всегда опасно и обернется против тех, кто в такие игры играет", — подчеркнул Борисенко.
В гарнизоне Ат-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии, где они проводят обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции для борьбы с ИГ*. Ранее коалиция наносила удары по проправительственным силам, которые приблизились к отрядам оппозиции в районе Ат-Танф.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что граница Сирии и Иордании рядом с базой США в Ат-Танфе превратилась в стокилометровую "черную дыру", откуда атакуют отряды террористической группировки "Исламское государство"*.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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