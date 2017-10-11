РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

МИД России: действия США в Сирии напоминают попытку раздела страны

10:5911.10.2017
(обновлено: 11:19 11.10.2017)
03360
© AFP 2017 / Bulent KilicЧлены Сирийских демократических сил (SDF), поддерживаемых спецслужбами США, в Ракке. Архивное фотоЧлены Сирийских демократических сил (SDF), поддерживаемых спецслужбами США, в Ракке. Архивное фото
© AFP 2017 / Bulent Kilic

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Действия США рядом с базой Ат-Танф в Сирии напоминают попытку раздела страны, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

Американские военные во время тактических учений в Басре, Ирак. Архивное фото
© Flickr / The U.S. Army
"Серьезные вопросы": Россия требует от США назвать цели в Сирии и Ираке
Он отметил, что хотя американская сторона и отрицает свое взаимодействие с ИГ*, однако Россия "по опыту знает, что США нередко взаимодействовали с различными экстремистскими группировками в Сирии". "Безусловно, у нас возникает множество вопросов в отношении того, что американцы делают в Сирии. В отличие от российских сил, они находятся там в нарушение международного права. При этом даже устанавливают некие зоны, например, в районе Ат-Танфа, куда не хотят пропускать силы законного правительства. Фактически это напоминает попытку раздела страны, раскола Сирии с тем, чтобы создать на какой-то ее части органы власти, подконтрольные США и их союзникам", — пояснил российский дипломат.

Он напомнил, что российское минобороны "на основе имеющихся объективных данных обращает внимание на то, что на деле американцы и ориентированные на них оппозиционные подразделения практически не ведут борьбы с игиловцами*". "Это вызывает у нас удивление. Мы будем смотреть на дальнейшее развитие ситуации, но исходим из того, что любое заигрывание с террористами всегда опасно и обернется против тех, кто в такие игры играет", — подчеркнул Борисенко.

Бойцы сирийской армии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
"Оплот террористов": сирийская армия окружает боевиков в Меядине
В Москве, по его словам, озабочены "поддержкой, которую США оказывают противостоящим законному правительству Сирии силам". "Мы с 2014 года наблюдаем, как американские военные наносят удары по террористам фиктивно, для галочки. Это наводит на мысль, что Соединенные Штаты больше озабочены не борьбой с ИГ*, а свержением законного правительства в Дамаске. И сейчас США, похоже, продолжают стремиться к выполнению этой задачи, поставленной еще Бараком Обамой", — считает директор департамента российского МИД.

В гарнизоне Ат-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии, где они проводят обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции для борьбы с ИГ*. Ранее коалиция наносила удары по проправительственным силам, которые приблизились к отрядам оппозиции в районе Ат-Танф.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что граница Сирии и Иордании рядом с базой США в Ат-Танфе превратилась в стокилометровую "черную дыру", откуда атакуют отряды террористической группировки "Исламское государство"*.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

Читайте полный текст интервью Георгия Борисенко >>

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Два года операции российских ВКС в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Два года операции российских ВКС в Сирии

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена