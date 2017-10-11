МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Действия США рядом с базой Ат-Танф в Сирии напоминают попытку раздела страны, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

Он отметил, что хотя американская сторона и отрицает свое взаимодействие с ИГ*, однако Россия "по опыту знает, что США нередко взаимодействовали с различными экстремистскими группировками в Сирии". "Безусловно, у нас возникает множество вопросов в отношении того, что американцы делают в Сирии. В отличие от российских сил, они находятся там в нарушение международного права. При этом даже устанавливают некие зоны, например, в районе Ат-Танфа, куда не хотят пропускать силы законного правительства. Фактически это напоминает попытку раздела страны, раскола Сирии с тем, чтобы создать на какой-то ее части органы власти, подконтрольные США и их союзникам", — пояснил российский дипломат.

Он напомнил, что российское минобороны "на основе имеющихся объективных данных обращает внимание на то, что на деле американцы и ориентированные на них оппозиционные подразделения практически не ведут борьбы с игиловцами*". "Это вызывает у нас удивление. Мы будем смотреть на дальнейшее развитие ситуации, но исходим из того, что любое заигрывание с террористами всегда опасно и обернется против тех, кто в такие игры играет", — подчеркнул Борисенко.

В Москве, по его словам, озабочены "поддержкой, которую США оказывают противостоящим законному правительству Сирии силам". "Мы с 2014 года наблюдаем, как американские военные наносят удары по террористам фиктивно, для галочки. Это наводит на мысль, что Соединенные Штаты больше озабочены не борьбой с ИГ*, а свержением законного правительства в Дамаске. И сейчас США, похоже, продолжают стремиться к выполнению этой задачи, поставленной еще Бараком Обамой", — считает директор департамента российского МИД.

В гарнизоне Ат-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии, где они проводят обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции для борьбы с ИГ*. Ранее коалиция наносила удары по проправительственным силам, которые приблизились к отрядам оппозиции в районе Ат-Танф.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что граница Сирии и Иордании рядом с базой США в Ат-Танфе превратилась в стокилометровую "черную дыру", откуда атакуют отряды террористической группировки "Исламское государство"*.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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