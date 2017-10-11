МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. "Странный" случай произошел в южной зоне деэскалации в Сирии: выехавшие из подконтрольной американцам зоны Эт-Танф 600 боевиков получили гуманитарную помощь в населенных пунктах, контролируемых "спящими ячейками" запрещенной организации "Джебхат ан-Нусра"*, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"По очередному "странному" совпадению, практически одновременно с ними в эту зону деэскалации зашли и две автоколонны с медикаментами и продуктами для местного населения. Первая колонна с грузом 30 тонн вошла в населенный пункт Хаджми, вторая с грузом 60 тонн – в Кхель", — отметил генерал.
"То есть прибывшие из контролируемой США зоны в районе Эт-Танфа 600 боевиков должны были либо вступить с этими "ячейками" в боестолкновения за медикаменты и продукты, либо действовать с ними вместе", — отметил представитель военного ведомства.
* Террористическая организация, запрещена в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>