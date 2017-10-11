В Минобороны рассказали о случае, когда боевики в Сирии получили гумпомощь

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. "Странный" случай произошел в южной зоне деэскалации в Сирии: выехавшие из подконтрольной американцам зоны Эт-Танф 600 боевиков получили гуманитарную помощь в населенных пунктах, контролируемых "спящими ячейками" запрещенной организации "Джебхат ан-Нусра"*, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, еще 2-3 октября колонна из около 600 боевиков, базировавшихся в лагере беженцев "Рукбан", организованно выехали на внедорожниках в западном направлении и, преодолев более 300 километров, въехали через бывший таможенный пункт Тафас на сирийско-ирданской границе в южную зону деэскалации (провинция Дераа).

"По очередному "странному" совпадению, практически одновременно с ними в эту зону деэскалации зашли и две автоколонны с медикаментами и продуктами для местного населения. Первая колонна с грузом 30 тонн вошла в населенный пункт Хаджми, вторая с грузом 60 тонн – в Кхель", — отметил генерал.

Вся прибывшая гуманитарная помощь и, прежде всего, медикаменты, была выгружена и находится у приехавших из Эт-Танфа боевиков, подчеркнул Конашенков. При этом, по информации Минобороны, данные населенные пункты находятся под контролем "спящих ячеек" "Джебхат ан-Нусры"*.

"То есть прибывшие из контролируемой США зоны в районе Эт-Танфа 600 боевиков должны были либо вступить с этими "ячейками" в боестолкновения за медикаменты и продукты, либо действовать с ними вместе", — отметил представитель военного ведомства.