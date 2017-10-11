СМИ назвали возможную причину крушения Су-24 в Сирии

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Самолет ВКС РФ Су-24, разбившийся во вторник на авиабазе Хмеймим в Сирии, в момент аварии находился в "невзлетном положении" и совершив разбег по полосе не имел ни единого шанса оторваться от земли, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Минобороны России сообщило во вторник о гибели экипажа российского фронтового бомбардировщика Су-24 в Сирии. При взлете с аэродрома Хмеймим самолет потерпел аварию.

"По словам источника "Ъ", близкого к комиссии, данные предварительных отчетов указывают, что самолет находился в так называемом невзлетном положении. Он считает, что это могло стать как следствием ошибки экипажа (командир по какой-то причине не перевел системы самолета в нужное для взлета состояние), так и технических неполадок. Например, индикаторы в кабине пилота показали, что самолет готов к взлету, а на деле же стабилизатор, закрылки и предкрылки в режим "взлет" переведены не были. Пилоты, по его словам, до последнего рассчитывали поднять машину в воздух, но, достигнув взлетной скорости, уже не смогли ни остановить Су-24М, ни катапультироваться", — пишет газета.

Более точно установить причину ЧП поможет параметрический самописец самолета, он уже обнаружен, отмечает "Коммерсант".

Как рассказали военные источники газеты, инцидент произошел в момент вылета на боевое задание.

"Капитанам Юрию Медведкову (командир) и Юрию Копылову (штурман) предстояло нанести удары по пунктам управления и оружейным складам радикальных исламистов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По утверждению военных, перед вылетом технические специалисты полностью проверили самолет, нареканий к его состоянию не возникло. Не было сомнений у командования авиабазы в Хмеймиме и в квалификации летчиков: и капитан Медведков, и капитан Копылов считались опытными пилотами, не раз вылетавшими на боевые задания в Сирии. На хорошем счету они были и в 72-й гвардейской авиационной базе в Черняховске (Калининградская область), где проходили службу до командировки в Сирию: оба имели опыт пилотирования самолетов на малых и сверхмалых высотах, в ночных условиях, а также при метеорологическом минимуме", — пишет газета.